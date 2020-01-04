بيان حرائر طرابس من داخل العاصمة

طرابلس 04 يناير 2020 (وال) _ أصدرت تنسيقة المرأة الليبية لدعم ثورة الكرامة في العاصمة طرابس، بيان بشأن الغزو التركي على ليبيا.

وجاء في البيان:

قال تعالى ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

يا أبناء شعبنا الليبي العظيم ها قد دقت ساعة العمل والنضال من أجل سيادة الوطن، ونادى منادي الجهاد في سبيل الله والعرض والشرف ، إن الارث الاستعماري التركي الذي عرفه أباؤنا بالقتل والسلب والنهب والتخلف ها هو يعود من جديد ، بعد أن استجداه واستقوى به بقاياه من بني جلدته في بلادنا.

يا أبناء القبائل العربية الليبية قفوا صفا واحدا ضد عدوكم التاريخي الذي قتل وأباد الكثير من القبائل العربية، وسبب في تأخرنا مئات السنين، وكان سببا رئيسا في تبادل الأدوار الاستعمارية علينا، ضرورة استنهاض الهمم والاصطفاف بقوة مع القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة. المشير خليفه بالقاسم حفترو تقدم الجيش نحو عاصمتنا المخطوفة من بقايا الانكشارية.

إن الحرب اليوم لم تعد من أجل المال والسلطة إنما هي حرب من أجل الوجود العربي الليبي الحقيقي في ليبيا.

إن الحكم الاردوغاني لن يستثني أحدا من الليبيين الحقيقيين سواء كان هنا أو هناك، فلا تتأخروا ولا تقفوا موقف الحياد .. فاليوم لا مجال لمنطق الحياد، إما أن تكونوا أو لا تكونوا.

يا أهلنا وقبائلنا الليبية في الشرق والجنوب والغرب من أراد أن. تكون ليبيا فهذا يومه وهذا ثمن الانتماء للوطن.

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