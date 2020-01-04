رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي : تتابع لجنة الخارجية باهتمام تداعيات التدخل التركي في البلاد

طبرق 04 يناير 2020 (وال) _ صرح السيد يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي : تتابع لجنة الخارجية باهتمام تداعيات التدخل التركي ، وبالرغم من أن قرار وتصويت البرلمان التركي على التدخل العسكري في بلادنا لم يكن بأغلبية كبيرة إلا أن البرلمان التركي سيتحمل تداعيات قـــراره وأبرزها تهديد مصالح بلاده في ليبيـــا وخســارة علاقاته التاريخية مع الشعب الليبي .

وأضاف : بأننا لن نسمح لأي تواجد لقوات أجنبية على أراضينا وسنتخذ جميع الإجراءات من اجل حماية الأراضي الليبية من أي غزو ، وستتوجه لجنة الخارجية بمذكرة لمجلس الأمن لعقد جلسة طارئة من اجل اتخاذ قرارات حاسمة ضد هذا التدخل الذي يشكل انتهاكــــا لقرارات الأمم المتحدة تجاه الليبيين ويكرس تقسيم البلاد وســلب ثرواته ويهدد حياة المدنيين بشكل واسع، وكذلك سنتوجه لجامعة الدول العربية من أجل اتخاذ موقف جاد من الأمر الذي يعتبر انتهاكا لميثاقهـــا .

و قال العقـــوري : ندعو جميع دول الجوار والدول الصديقة لاتخاذ موقف حاسم من مخــطط الحكومة التركية لإرسال قواتهــا إلى بلادنا الذي سيهدد استقرار المنطقة ونحثها على دعم السلطة الشرعية في ليبيا المتمثلة بمجلس النواب والتي تشكل اهم أولوياته : حماية وصون وحدة وحرمة الاراضي الليبية .

وكشف العقوري : على ان المجلس سيبذل جهودا دبلوماسية كبيرة مع باقي المنظمات الدولية وأبرزها الاتحاد الإفريقي ومنظمة المغرب العربي للخروج بموقف حاسم من تصرفات الحكومة التركـــية . (وال _ طبرق)

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