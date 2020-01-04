النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين تستنكر قرار الغزو التركي على ليبيا

بنغازي 04 يناير 2020 (وال) _ أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين، بيان تستنكر فيه ما صدر يوم الخميس الموافق 2/1/2020 عن البرلمان التركي بموافقته على طلب المدعو اردوغان بشأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وجاء في نص البيان:

نؤكد على أن هذا القرار يعبر عن الاستعماري هدفه هو احتلال ليبيا ونهب ثرواتها وحماية الجماعات الإرهابية المتطرفة وفي مقدمتها الإخوان المفلسين.

و نعبر من جانبنا كصحفيين ليبين عن مجابهة ومقاومة هذا العدوان والاستعمار العثماني من خلال اقلامنا ومنابرنا المرئية والمسموعة و وسائل الاعلام الإلكتروني حفاظا على بلادنا العزيزة ليبيا.

كما نطلب من كافة وسائل المختلفة بتسليط اهتماماتها وساعات بثها الرئيسية على الإستعمار التركي و مؤكدين على ضرورة الالتفاف على قواتنا العربية المسلحة في حربها التاريخية على معاقل الإرهاب والميليشات .

عاشت ليبيا حرة ابية والعزة والشموخ والكرامة لقواتنا العربية المسلحة والخزي والعار على اردوغان وأتباعه من خونة الوطن الأنذال. (وال _ بنغازي)

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