وزير الصحة يوجه القطاع الصحي الليبي برفع حالة الطوارئ تحسبآ لأي طارئ

البيضاء 04 يناير 2020 (وال) _ أصدر وزير الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب تعليماته العاجلة لكافة أقسام الاسعاف والطوارئ بالمستشفيات العامة والقروية والتعليمية والمراكز التخصصية وجهاز الاسعاف والطوارئ والأجهزة التابعة للقطاع برفع درجه التأهب القصوى لتوفير الدعم اللوجستي وتطوير نظم الطوارئ بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم وتسهيل كافة الخدمات الإسعافية والعلاجية وتوفير سبل الرعاية والمتابعة الصحية على مدار الساعة .

وشدد عقوب علي جميع المستشفيات وفروع جهاز الاسعاف والطواري بالبلاد بضرورة رفع حالة الاستعداد والجاهزية القصوي تحسبا لأي طارئ كان ولتلبية النداء الوطن والواجب في أي ظرف أو حدث لتنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة في جميع المستشفيات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة والأوضاع الطارئة في البلاد ، وتاخذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية الواجب اتخاذها وتسجيل جميع الحالات التى يتم علاجها والعلاج المنصرف مع تشخيص هذه الحالات .

داعيا الجميع بالتقيد بتنفيذ التعليمات و العمل بخطة الطوارئ ورفع الجاهزية الطبية، وذلك وفقا لبرنامج وزارة الصحة الموسع لعام 2020م .

وأضاف وزير الصحة ، بان هذا التوجيهات جات وفق توصيات الحكومة الليبية المؤقتة والتي تعمل جاهدة على تسهيل سرعة تقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل، مشيدا بجهود المستشفيات ، والكوادر الطبية فيها .

كما استنكر وزير الصحة باشد العبارات تداعيات التداخل التركي السافر في ليبيا ومصادرة البرلمان التركي علي إرسال قوات غازية الي ليبيا لدعم الجماعات الارهابية والمليشيات المسلحة بالعاصمة طرابلس مؤكدآ بان ما تقوم به تركيا بحقدٍ مكينٍ على أبناءِ هذا الوطنِ وجنودِهِ وحماته لن تثني عزمَنَا شعبًا وحكومةً وجيشًا عنِ المضي قدمًا لتطهيرِ كلِّ شبرٍ من ليبيا يدنِّسُهُ هؤلاءِ الخونةُ الأوغادُ ومن هم على شاكلتِهِم. (وال _ البيضاء)

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