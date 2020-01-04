هذا ما قالته داخلية الوفاق بشأن التشكيلات المسلحة

رحبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بالاجتماع الذي عقد أمس الجمعة بين خبراء أمنيين بحكومة الوفاق ونظرائهم من الولايات المتحدة والذي جاء ضمن أعمال مجموعة عمل الحوار الأمني الأمريكي الليبي.

وشددت وزارة الداخلية في بيان لها على “ضرورة العمل الجاد في سبيل القضاء على كافة التشكيلات المسلحة الخارجة عن شرعية الدولة ومؤسساتها وما يتطلبه ذلك من آليات فاعلة تحتوي كافة العناصر الوطنية القادرة على أداء العمل الأمني وفق الاشتراطات القانونية بالذات التي أدت أعمالا معتبرة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب”.

واعتبرت وزارة الداخلية “كافة التشكيلات المسلحة التي تهدد أمن واستقرار العاصمة وتقوم بتهديد المدنيين وقصف المؤسسات والمنشآت العامة والخاصة تعطيل حركة الملاحة الجوية سعيا للنيل من شرعية التوافق السياسي وفرض الرأي بالقوة والعنف (تستخدم أساليبا) تعد شكلا من أشكال الإرهاب الذي لا يقل خطورة عن الإرهاب التقليدي”.

وأكدت الوزارة “التزامها التام بالقوانين الدولية وبقرارات مجلس الأمن المؤيدة لاتفاق الصخيرات الذي انبثقت عنه حكومة الوفاق التي تنادى دوما بالحلول السياسية لكافة الأزمات الراهنة بيد أن الطرف المعتدي لا يعترف إلا بمنطق العنف والمغالبة فما كان من حكومة الوفاق إلا الدفاع عن شرعيتها السياسية وحماية المدنيين ومؤسسات الدولة”.