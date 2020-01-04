تعليق الدراسة في مدراس بمنطقة سوق الجمعة في طرابلس بسبب الاشتباكات
04 January, 2020
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لاتوجد أي إشتباكات بالمنطقة ـ فقط ـ شرطة المكافحة الجنائية والشرطة الليبية القضائية ـ تقوم بأعمالها والتوعية االصحية في المنطقة ـ والقبض على عائلات تتاجر في المخدرات والتزوير .
youtube.com/watch?v=DDW0MP1LV9U
لاتوجد أي إشتباكات بالمنطقة ـ فقط ـ شرطة المكافحة الجنائية والشرطة الليبية القضائية ـ تقوم بأعمالها والتوعية االصحية في المنطقة ـ والقبض على عائلات تتاجر في المخدرات والتزوير
youtube.com/watch?v=rvZnHbGb_r8
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