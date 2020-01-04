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تعليق الدراسة في مدراس بمنطقة سوق الجمعة في طرابلس بسبب الاشتباكات

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> تعليق الدراسة في مدراس بمنطقة سوق الجمعة في طرابلس بسبب الاشتباكات<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية


ليبيا

تعليق الدراسة في مدراس بمنطقة سوق الجمعة في طرابلس بسبب الاشتباكات

04 January, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • لاتوجد أي إشتباكات بالمنطقة ـ فقط ـ شرطة المكافحة الجنائية والشرطة الليبية القضائية ـ تقوم بأعمالها والتوعية االصحية في المنطقة ـ والقبض على عائلات تتاجر في المخدرات والتزوير .
    youtube.com/watch?v=DDW0MP1LV9U

    رد

  • لاتوجد أي إشتباكات بالمنطقة ـ فقط ـ شرطة المكافحة الجنائية والشرطة الليبية القضائية ـ تقوم بأعمالها والتوعية االصحية في المنطقة ـ والقبض على عائلات تتاجر في المخدرات والتزوير

    youtube.com/watch?v=rvZnHbGb_r8

    رد