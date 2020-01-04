سلط عضو مجلس النواب سعيد امغيب الضوء على حديث بعض العناصر التابعة لتيار الإخوان عن الأصول التركية لأبناء مصراتة.

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “علي الصلابي والسويحلي وباشا اغا والسراج وحتى عماري زايد، عندما ذهبوا لزيارة السلطان العثماني المعتوه أردوغان، حدثوه عن مصراتة وعن أصول أهلها الأتراك وعن مليون ليبي أخر أصولهم تركية وعن حجم ثروات ليبيا من النفط والغاز وعن موقعها الاستراتيجي وطول ساحلها المطل على البحر المتوسط وأيقظوا فيه حلم عودة الحكم العثماني والخلافة الإسلامية” مضيفا “لكنهم لم يخبروه إن بها رجل اسمه المشير خليفة بالقاسم حفتر التف حوله رجال أوفياء رضعوا الشجاعة والعزة والكرامة من صدور أمهاتهم الحرائر بنات وحفيدات أولئك المجاهدين الأبطال”.