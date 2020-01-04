ماكرون يحذر من خطر التصعيد الناجم عن تعزيز التدخلات الأجنبية العسكرية في ليبيا

حذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من خطر التصعيد الناجم عن تعزيز التدخلات الأجنبية العسكرية في ليبيا، وذلك على خلفية موافقة البرلمان التركي على نشر قوات من البلاد في ليبيا.

وأوضح قصر الإليزيه، بحسب سبوتنيك اليوم الجمعة أن “الرئيس ماكرون حذر خلال اتصال هاتفي مع بوتين من خطر التصعيد الناجم عن تعزيز التدخلات الأجنبية العسكرية في ليبيا”.

وأضاف البيان “ماكرون يدين الاتفاقات التي وقعتها حكومة الوفاق الليبية مع تركيا حول المسائل البحرية والأمنية كما يدين كل القرارات التي تؤدي للتصعيد” مشددا على “ضرورة تمتين التوافق الدولي الذي جرى خلال مؤتمر برلين من أجل الخروج من الأزمة والعودة للعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة”.