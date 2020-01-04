«بركان الغضب»: قصف بالطيران على منطقة أبوهادي والمدخل الشرقي لسرت

قال المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» إن المدخل الشرقي ومنطقة ابوهادي في سرت تعرضت لقصف طيران تابع لقوات القيادة العامة، صباح اليوم السبت.

وأوضح المركز أن قصف الطيران طال «البوابة الـ 17» عند المدخل الشرقي لمدينة سرت، ومزرعة مواطن بمنطقة أبوهادي، وذلك عبر صفحة المركز على موقع «فيسبوك»، فيما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

وأعلنت «بركان الغضب» أمس الجمعة مقتل أحد أفراد قوة حماية وتأمين سرت، بعد غارة جوية شنتها قوات القيادة العامة.

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