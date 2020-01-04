نائب ايطالي: البرلمان التركي أعطى الضوء الأخضر للدكتاتور أردوغان لتدخل مسلح في ليبيا

ليبيا – دعا قيادي في حزب الرابطة الايطالي الحكومة الإيطالية لأن تخرج من سباتها وتتحرك لمواجهة تصاعد ماوصفها بـ”الأزمة العسكرية في ليبيا”.

عضو مجلس الشيوخ الايطالي روبرتو كالديرولي اعتبر وفقاً لوكالة “آكي” أن تصويت البرلمان التركي الذي أعطى الضوء الأخضر للدكتاتور رجب طيب أردوغان لتدخل مسلح من قبل أنقرة في ليبيا يفتح سيناريوهات باعثة للقلق.

وقال قيادي الرابطة إنه من الواضح أن السلطان أردوغان يهدف إلى الاستيلاء على منطقة المتوسط بعد أن انتهك بالفعل المياه الدولية القبرصية بسفنه العسكرية وغزا شمال سورية مما تسبب في مئات القتلى وعشرات آلاف النازحين.

وإعتقد أن التدخل العسكري في ليبيا يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على جميع أنحاء المنطقة لذلك يجب تحرك الاتحاد الأوروبي وإيطاليا على الفور طالما مازال الوقت المناسب.

وخلص كالديرولي متسائلاً “لكن هل تتابع الحكومة الإيطالية سير الأحداث؟ أهناك شخص ما في مقر الحكومة (قصر كيجي) وفي مقر وزارة الخارجية (قصر فارنيزينا)، يسير على الطريق الصحيح؟”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية