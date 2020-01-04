عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة البيضاء يستنكر الغزو التركي على ليبيا

البيضاء 04 يناير 2020 (وال) _ قال عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة البيضاء السيد عبد المطلب ثابت، إنه يستنكر ويستهجن ما قام به البرلمان التركي بخصوص اجتماعه الذي عُقد وصوتوا فيه من خلاله بالتدخل في ليبيا.

وفي تصريح _ لوكالة الأنباء الليبية_ أوضح الثابت إن أهالي الجبل الأخضر، اجتمعوا بمختلف الشرائح والتركيبات والأجهزة الأمنية بشيبها وشبابها، في ساحة مدينة البيضاء، حيث جددوا من خلال خروجهم، العهد والدعم للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، خصوصا بعد ظهور القائد العام للقوات المسلحة العربية في كلمته التي كان مفاده قبول التحدي من السلطان العثماني المعتوه والذي يفكر أن يغزو ليبيا.

وأكد ثابت على جاهزية الجبل الأخضر كما باقي المدن والمناطق في ليبيا، لتلبية نداء الجهاد ضد العدو، والوقوف جنب إلى جنب مع القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر.

هذا وطالب ثابت كافة المدن والقرى في ليبيا بالإصطفاف صف واحد وترك الخلافات جانبا، لأن الوطن محتاج للجميع وليبيا تنادي حي على الجهاد. (وال _ البيضاء) أ ف / ه ع

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