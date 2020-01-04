سرت لانتاج وتصنيع النفط والغاز تعلن ايقاف كل إجراءات التعامل مع الدولة التركية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

04 January, 2020

اعلنت شركة سرت لانتاج وتصنيع النفط والغاز احد اكبر شركات النفط الليبية ، عن ايقافها كل إجراءات التعامل مع الدولة التركية منذ شهر يونيو 2019 وجاء في البيان ان مجلس إدارة الشركة اصدر تعليماته بإيقاف أي عمالة تحمل الجنسية التركية عن العمل وإيقاف التعامل مع الموردين والمقاولين والشركات التركية وإيقاف إيفاد متدربين إلى المعاهد والمراكز التدريبية التركية وعدم إحالة أي حالات للعلاج في تركيا وإيقاف التعامل مع السفن والبواخر التركية أو المتجهة إلى تركيا.

وقال نص البيان “ان شركة سرت وهي تتابع مجريات الأحداث على أرضنا الغالية وما تسطره قواتنا المسلحة العربية الليبية من صفحات في سجل الشرف والكرامة في حربها على الإرهاب والتطرف والتبعية فإننا نؤكـــد أننا ومنذ اللحظات الأولى لانطلاق معركة التحرير كنا ولازلنا داعماً بكل ما نملك وسخرنا كل إمكانياتنا ومقدراتنا في دعم ذلك النضال المقدس واليوم بعد أن خرجت علينا حكومة الدولة العثمانية المارقة تستهوي نفسها بالعودة إلى ماضيها الأسود وتمنّي نفسها بأماني زائفة طمعاً في العودة إلى احتلال أرضنا واغتصاب خيراتنا “.

وأكد البيان على ” أن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تضع كل إمكانياتها دعما للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير “خليفة بلقاسم حفتر” في تحرير العاصمة المغتصبة ونضالها لخلاص الوطن من ربقة الظلم والتبعية والاستبداد والخنوع ” .

ودعت شركة سرت في بيانها الى ” الاصطفاف في هذه الأوقات الحرجة والاعتصام بحبل الله المتين والتأسي بالأجداد المناضلين الذين ضحوا بدمائهم صونا لهذا الوطن الغالي من أن يداس بأقدام الغزاة الطامعين ” .