أهالي منطقة جردس العبيد يؤكدون وقوفهم جنب قواتهم المسلحة ورفضهم للغزو التركي على ليبيا

جردس العبيد 04 يناير 2020 (وال) _ أكد أهالي منطقة جردس العبيد رفضهم لإستمرار التدخل التركي في ليبيا، منددين بمصادقة البرلمان التركي على طلب رئيسهم إرسال قوات غازية إلى ليبيا.

هذا وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية جردس العبيد إن مظاهرات عارمة جابت أحياء المنطقة، مساء أمس الجمعة، جدد فيه الأهالي دعمهم الكامل للقوات المسلحة العربية الليبية في حربه ضد الإرهاب والجماعات المسلحة، مؤكدين وقوفهم للتصدي لأي تدخلات خارجية، وأنهم سائرون على درب أجدادهم المجاهدين. (وال _ جردس العبيد) أ ف / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال