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العيساوي يبحث توفير فرص عمل لشباب الزاوية

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق علي العيساوي مشروعات التنمية المكانية وإمكانية توفير فرص عمل للشباب وتحسين الأداء التجاري في مدينة الزاوية.

وناقش العيساوي صحبة عميد البلدية جمال بحر ما توصلت إليه الوزارة استعدادا لتنفيذ مشروع ميناء الزاوية التجاري والمنطقة الصناعية بالمدينة ونوقش خلال الاجتماع ارتفاع أسعار السلع.

وطلب بحر من العيساوي ضرورة وضع آلية جديدة تضمن حقوق التجار ولا تضر بالقوة الشرائية للمواطنين وختم وزير الاقتصاد زيارته بجولة تفقدية لبعض المشروعات التي ما زالت قيد الإنشاء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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