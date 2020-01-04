داخلية الوفاق: أفعال التشكيلات المسلحة ترقى لتكون إرهابية

أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بياناً رحبت فيه بالاجتماع الذي عقده خبراء أمنيون أمريكيون مع ممثلين عن حكومة الوفاق بشأن تحديد خطوات ملموسة للقضاء على “المليشيات”.

وأكدت الوزارة على خطر هذه التشكيلات المسلحة من تهديد للأرواح والممتلكات، معتبرة ما تقوم به من جرائم وأفعال خارجة عن القانون شكلاً من أشكال الإرهاب الذي لا يقل خطورة عن الإرهاب التقليدي، بحسب البيان.

وكانت السفارة الأمريكية في ليبيا قد أوضحت أن الاجتماع تطرق إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإزاحة تلك المجموعات في ليبيا، ومعالجة الملف الأمني في طرابلس.

وأشارت السفارة الأمريكية في ليبيا، إلى أن الاجتماع يأتي تزامنا مع التصعيد العسكري في ليبيا، وأن واشنطن ستعمل على تحقيق الاستقرار على المدى الطويل، عبر إنهاء الصراع والعودة للحوار السياسي، عبر تشكيل حكومة موحدة قادرة على توفير الأمن ومكافحة الإرهاب في ليبيا.

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