مجلس النواب يلغي مصادقته على «الاتفاق السياسي» ويطالب العالم بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق

أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي، حميد حومة، أن المجلس ألغى مصادقته على «الاتفاق السياسي»، مطالبا مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق.

ودعا حومة في الجلسة الاستثنائية للمجلس التي عقدت اليوم السبت في بنغازي، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو تعديل الحكومة الموقتة لتمثل جميع أطياف الشعب الليبي، وإعلانها حكومة شرعية وحيدة في البلاد، ومطالبة الأمم المتحدة بالاعتراف بها.

إلى ذلك، صرح الناطق الرسمي باسم المجلس لـ«بوابة الوسط» عبد الله بليحق أن المجلس صوّت بالإجماع على الاتفاق السياسي، وطالب المنظمات والهيئات الدولية بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق.

وشهدت الجلسة نفسها، مطالبات نيابية بقطع العلاقات الليبية مع حكومة الرئيس التركي رجب إردوغان.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا