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مجلس النواب يفوض القيادة العامة بتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية الواقعة تحت سيطرة المليشيات

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

صوت مجلس النواب بالإجماع على تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية لتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.

وأعلن مجلس النواب مصادقته على الاتفاق السياسي مطالبا مجلس الأمن والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني.

ودعا أعضاء مجلس النواب في الجلسة الاستثنائية التي عقدت اليوم السبت في بنغازي، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية أو تعديل الحكومة المؤقتة لتمثل جميع أطياف الشعب الليبي، وإعلانها حكومة شرعية وحيدة في البلاد، ومطالبة الأمم المتحدة بالاعتراف بها.

وصوت مجلس النواب بالإجماع على قطع العلاقات الليبية مع حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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