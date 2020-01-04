بليحق: البرلمان صوت بالإجماع على إلغاء الاتفاق السياسي

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن المجلس صوت بالإجماع على إلغاء الاتفاق السياسي ومطالبة المنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق الوطني.

وقال بليحق بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب إن المجلس صوت بالإجماع على إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق والنظام التركي واعتبارها كأنها لم تكن.

وقال بليحق إن المجلس صوت بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزيرا خارجيته وداخليته وكل من ساهم في جلب الأتراك للقضاء بتهمة الخيانة العظمى.