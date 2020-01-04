مبعوث أردوغان: سنرسل قواتنا إلى طرابلس خلال الأيام المقبلة لردع قوات حفتر

ليبيا – قال المبعوث التركي إلى ليبيا والنائب البرلماني أمر الله إيشلر إن الجيش التركي بدء الاستعداد لإرسال الجنود والعتاد قبل مناقشة البرلمان لمذكرة تفويض رئاسية من أجل إرسال قوات إلى ليبيا وذلك بسبب حشدنا لأكثر من نصف أصوات النواب المطلوبة للمصادقة على المذكرة.

أيشلر وفي تصريح لقناة الجزيرة القطرية الخميس أضاف:” أنه بعد مصادقة البرلمان أصبح القرار نافذا، وأنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستصل الدفعة الأولى من قواتنا البشرية والمادية إلى طرابلس لدعم الحكومة الشرعية في مواجهة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر” حسب تعبيره.

وتابع مزاعمه قائلاً :” هدف تركيا ردع حفتر ومن يقف خلفه حتى يتوقفوا عن هجماتهم ضد الغرب الليبي وبالتالي يقف نزيف الدماء، كما نهدف إلى تدريب الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة لحكومة الوفاق”.

وهدد المبعوث التركي بأنه في حال تعرضت القوات التركية لهجوم من القوات المسلحة الليبية فإن القوات التركية سترد بقوة عسكرية هائلة ودون هوادة.

وتوقع إيشلر الذي شارك في جلسة التصويت خلال الفترة المقبلة استقبال جنود ليبيين في القواعد العسكرية بتركيا وتدريبهم بناء على اتفاقية التعاون العسكري.

وأكد مبعوث الرئيس التركي أن المذكرة تتيح لتركيا نشر قوات عسكرية قبالة السواحل الليبية في منطقة مهمة من شرق البحر المتوسط، موضحا أن بلاده مستعدة لممارسة حقوقها في شرق المتوسط وعرقلة الأنبوب اليوناني الإسرائيلي القبرصي في حال عدم التفاوض معها بشأنه.

يشار إلى أن البرلمان التركي قد وافق يوم الخميس على ارسال جنوده لغزو ليبيا بناء على طلب من فائز السراج وحكومته، ولاقت هذه الخطوة رفضاً كبيراً من أكبر قبائل ليبيا والتي دعت للجهاد لمواجهة الغزو التركي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية