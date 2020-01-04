اخبار ليبيا الان

البرلمان يصوت بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا

تم النشر منذُ 17 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن المجلس صوت بالإجماع وقال بليحق بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن المجلس صوت بالإجماع على إلغاء الاتفاق السياسي ومطالبة المنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق الوطني.

وأوضح بليحق أن المجلس صوت بالإجماع على إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق والنظام التركي واعتبارها كأنها لم تكن كما صوت بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزيرا خارجيته وداخليته وكل من ساهم في جلب الأتراك  للقضاء بتهمة الخيانة العظمى.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك