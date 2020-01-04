قيادي بالتنظيم الدولي لجماعة الاخوان: النواب في طرابلس هم من طالب بالدعم التركي

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب المنقطع علي أبو زعكوك القيادي في التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين أن النواب المنقطعين والمنشقين في طرابلس طالبوا ومنذ فترة بالدعم التركي للملف الليبي.

أبوزعكوك وفي تصريح لقناة الجزيرة القطرية الخميس قال إن شكل الدعم التركي بكافة الوسائل الممكنة بما فيها الوسائل العسكرية سيكون بالتنسيق بين الحكومة التركية وحكومة السراج ووفقا لمقتضيات تطورات الساحة الميدانية.

وأضاف أن الجانب التركي عبر من خلال الاجتماعات المختلفة مع أعضاء مجلس النواب عن ردود فعل مشجعة جدا لدعم حكومة الوفاق عسكريا والدفاع عن الشرعية.

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