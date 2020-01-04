الاتحاد الافريقي : نشعر بالقلق ازاء التدخل التركي في ليبيا

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد انه يشعر بالقلق إزاء “تدخل” عسكري محتمل في ليبيا بعد قرار تركيا نشر قواتها في هذا البلد.

وأعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في بيان نُشر مساء الجمعة، أنه “قلق للغاية إزاء معاناة الشعب الليبي المستمرة”.

وجاء في البيان أن “التهديدات المختلفة بالتدخل السياسي أو العسكري في الشؤون الداخلية للبلد تزيد خطر المواجهة بدوافع لا تمتّ بصلة إلى المصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته للحرية والسلام والديمقراطية والنمو”.

وطالب فكي محمد أيضاً المجتمع الدولي بالانضمام إلى أفريقيا في بحثها عن تسوية سياسية للأزمة في ليبيا، محذراً من “عواقب خطيرة” لمجمل القارة.