مجلس النواب يصدر عدة قرارات ردًا على اعتزام تركيا إرسال قوات إلى ليبيا

عقد مجلس النواب جلسة اليوم السبت لمناقشة تصويت البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا لمساعدة حكومة الوفاق، وانتهت الجلسة، التي لا تزال مستمرة، إلى إلغاء مذكرتي التفاهم الأمنية والبحرية الموقعتين مع حكومة أنقرة.

وصوت النواب بالإجماع على «إحالة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزير الخارجية ووزير الداخلية بحكومة الوفاق وكل من ساهم في جلب الإستعمار إلى بلادنا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى». الجلسة رأسها النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة، بحضور مقررة المجلس صباح الطرهوني، ووصفها النواب بـ«الطارئة» وعقدت في مدينة بنغازي

وقال حومة، إن المجلس ألغى مصادقته على «الاتفاق السياسي»، مطالبا مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق. كما دعا إلى «تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو تعديل الحكومة الموقتة لتمثل جميع أطياف الشعب الليبي، وإعلانها حكومة شرعية وحيدة في البلاد، ومطالبة الأمم المتحدة بالاعتراف بها».

وأضاف أن المجلس أحال إلى لجنته التشريعية قرارا بتفويض القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بتعطيل كافة المنافذ والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة الميليشيات.

وشهدت الجلسة، مطالبات نيابية بقطع العلاقات الليبية مع حكومة الرئيس التركي رجب إردوغان.

من جانبه، طالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب بتعطيل عمل «المنافذ البرية والبحرية التي تسيطر عليها الميليشيات لأنها تسمح بدخول المرتزقة ولا سيما من ناحية تونس»، مطالبا قوات القيادة العامة بتطبيق هذا الإغلاق.

وأضاف: «هناك خروقات أمنية كبيرة وقعت في الفترة الأخيرة بمساعدة أطراف دولية تسعى للتواجد في ليبيا من أجل تقوية طرف معين وهو الإسلام السياسي».

بدوره، قال رئيس لجنة الخارجية بالمجلس يوسف العقوري إن هناك تحركات من النواب لإعداد مذكرة لمجلس الأمن لـ«عقد جلسة طارئة لاتخاذ موقف حاسم من القرار التركي، لأنه يهدف إلى الاستعمار المرفوض من جميع المواثيق الدولية».

وتابع: «سنوضح في مذكرتنا الخروقات التي لحقت باتفاقية الصخيرات لسحب الشرعية من حكومة الوفاق التي لم تعد تمثل إلا مصالح ضيقة وتمثل تهديدا لكامل المنطقة، مع طرح العودة إلى مجلس النواب كممثل شرعي».

كما دعا جامعة الدول العربية إلى «تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لان هذا تهديد للأمن العربي المشترك وعدوان يستهدف الدول العربية»، مضيفا: «نرحب بالإدانة الدولية لهذا التدخل التركي ونعول على جاهزية القوات المسلحة لردع أي غزو لأراضينا ودعم مصالح بلادنا حتى يعود الاستقرار إلى ليبيا».

وأشار إلى أنه من الضروري إبلاغ القرارات التي يتوصل إليها مجلس النواب إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية والاتحاد الأووربي، ثم «تشكيل فريق قانوني لرفع قضية أمام محكمة العدل الدولية لرفض المذكرة الموقعة مع تركيا».

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