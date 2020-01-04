ليبيا – قال وزير خارجية الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج إن تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية يشكل مصلحة وطنية ومغاربية وعربية وإسلامية وعالمية.

الحويج وفي مؤتمر صحفي عقده بمدينة بنغازي أكد أن الغزو التركي لن يكون نزهة في لييبا ، مشيرا إلى أن معركة العاصمة طرابلس ستكون سريعة وحاسمة.