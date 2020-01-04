ولفت إلى أن حكومته في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات قرار البرلمان التركي بالموافقة على إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

الحويج نوه إلى أن الحكومة المؤقتة تتواصل مع أعضاء مجلس الأمن ومع دول أوروبية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية لفضح التغول التركي.