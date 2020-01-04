المستشار صالح: سنتخذ كل ما يلزم لحماية أمن البلاد واستقرارها بعد إرسال أردوغان الارهابيين إلى ليبيا

ليبيا – قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة وتحركاته للتدخل العسكري في طرابلس باتت لا تخفى على أحد وإنها تمثل خطراً على كل الشعوب والدول في حوض المتوسط وتنم عن مطامع للسيطرة على اقتصاد هذه المنطقة.

المستشار صالح وفي مقابلة مع موقع “اندبندنت عربية” الخميس أشار إلى أن أردوغان سيستغل الأزمة الليبية وهو يستغل ضعف حكومة الوفاق في طرابلس التي وصفها بأنها أذعنت ووقعت على ما أملي عليها في أنقرة وفُرض عليها بعض المواد التي لا يمكن تعديلها إلا بموافقة تركيا وتعتبر ملزمة وهذا أمر غير مسبوق بتاتاً.

ونوّه إلى أن أردوغان يرسل الآن مجموعات إرهابية إلى ليبيا وبعد ذلك سيستغلها في ابتزاز أوروبا مثلما فعل في أزمة المهاجرين السوريين وهنا تتضح مخاطر نوايا أردوغان على المنطقة ككل.

وأضاف:” علينا ألا ننسى أن انقسام البرلمان ليس وليد اللحظة، بل بدأ منذ معركة بنغازي وولادة اتفاق الصخيرات، وظهور جسم متنازع حول شرعيته، هو المجلس الرئاسي الجديد، صحيح ظهر جسم مواز للبرلمان في طرابلس، ولكنه غير ذي تأثير لأسباب قانونية ودستورية، فالإعلان الدستوري، وهو الوثيقة الدستورية التي تدير البلاد منذ 2011 بيّن مكان المقر الدستوري للبرلمان ووضع قوانينه الأساسية التي ولدت منها لوائحه الداخلية، ولم يؤثر انقسام عدد من الأعضاء في طرابلس، لأن النصاب موجود وإمكانية اتخاذ القرار متاحة وسنتخذ كل ما يلزم لحماية أمن البلاد واستقرارها”.

وحول مشروع واجراءات البرلمان لمواجهة التدخل العسكري التركي في ليبيا قال:”بدأنا بالتواصل مع الدول ذات الشأن، والتي يمس مصالحها وأمنها الاتفاق الذي عقد بين السراج وأردوغان بشقيه المتعلقين بالتعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية، واتفقنا معها على خطوات مشتركة لمواجهة هذا الاستفزاز التركي لمنطقة كاملة ومهمة من العالم مثل البحر الأبيض المتوسط. وسنشرع بعد أيام بالتعاون مع هذه الدول عبر المحافل القانونية الدولية المخولة بالفصل في مثل هكذا خلافات لإجهاض هذا الاتفاق الذي يخفي في طياته رغبات أردوغان في السيطرة على منابع الغاز والنفط في ليبيا والبحر المتوسط إضافة إلى أحلامه بإعادة المجد العثماني واعتقاده بأنه وريث السلطان القادرة على إحياء هذه الأمجاد المزعومة”.

وحول إمكانية خلق محور عربي – عربي لمواجهة مشروع التمدد التركي والإيراني في البلاد العربية أجاب صالح:”للأسف الشديد إذا كنت تقصد أن يتم الأمر تحت قبة جامعة الدول العربية فهذا غير ممكن بالقياس على تجارب سابقة فشلت فيها الجامعة في اتخاذ قرار موحد حول قضايا مصيرية لشعوبها، بسبب نظامها الأساسي الذي يحتاج لمرجعات عميقة. فإذا كان مجلس الأمن من خمس دول لديها حق الفيتو، ففي الجامعة العربية 22 دولة لديها حق الفيتو، واعتراض دولة واحدة يفشِّل أي قرار يطرح. ولكن يمكن خلق اتحاد أو سمه ما شئت بين دول محددة، وقفت في السنوات الماضية وقفة حقيقية وجادة لمواجهة محاولة تفتيت المنطقة العربية وزعزعة استقرارها. وعلى الشعب الليبي التعويل على نفسه وعلى مساعدة الدول الصديقة التي تسعى لمساعدة ليبيا في حماية أمنها واستقرارها”.

وحول مخرجات اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين،أوضح :”بالتأكيد نحن لسنا راضين كل الرضا عن مخرجات هذا الاجتماع رغم ترحيبنا برفض البيان الختامي للتدخل الأجنبي، ولكن نتحفظ على عدم تحديد هذا التهديد، ومن أين يأتي؟ وعدم صياغة مسودة قرار ضد هذا التدخل العسكري المعلن في بلد عربي من قبل دولة مثل تركيا. لقد شبعنا من بيانات الرفض والتنديد والاستنكار دون أن ننسى شكر البلاد العربية التي وقفت معنا داخل وخارج الاجتماع، ونصرتنا في حربنا العادلة لتطهير بلادنا من الإرهاب منذ أول يوم وعلى رأسها مصر والسعودية والكويت والبحرين والإمارات والأردن “.

وأردف:”كنا نتوقع أيضاً أن يكون هناك موقف عربي واضح من الاتفاقية الموقعة بين تركيا والمجلس الرئاسي، لأنها تمس أمن منطقتنا كلها ولسنا في ليبيا الوحيدين المعنيين بها بخاصة أنها لم تتم المصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية في البلاد بحسب كل القوانين واللوائح المعمول بها بكل أنحاء العالم”.

وحول زيارة أردوغان لتونس والجدل الذي ثار حولها قال صالح:” أولاً تحيتنا للشعوب العربية التي ما زالت بخير مثل الشعب التونسي، الذي بين أنه يعي تماماً المخاطر المحيطة بنا شعوباً وأمة، حقيقة أنا اعتبر ما حصل هزيمة من الشعب التونسي لأردوغان، ومع أن الموقف الرسمي التونسي الذي عبر عنه الرئيس في خطابه الذي وصف فيه تصريحات أردوغان حول عقد اتفاقات مع تونس حول الأزمة الليبية بأنها افتراء، نحن نعتبر أن هذا الموقف جاء تحت الضغط الشعبي في تونس”.

ونوّه رئيس مجلس النواب إلى إن سياسات أردوغان في المنطقة وتحركاته للتدخل العسكري في طرابلس باتت لا تخفى على أحد وإنها تمثل خطراً على كل الشعوب والدول في حوض المتوسط وتنم عن مطامع للسيطرة على اقتصاد هذه المنطقة مستغلاً الأزمة الليبية وهو يستغل ضعف حكومة الوفاق في طرابلس التي وصفها بأنها أذعنت ووقعت على ما أملي عليها في أنقرة وفُرض عليها بعض المواد التي لا يمكن تعديلها إلا بموافقة تركيا وتعتبر ملزمة وهذا أمر غير مسبوق بتاتاً.

وعن خطورة هذه الاتفاقية على أمن المنطقة،قال صالح:”إن أردوغان يرسل الآن مجموعات إرهابية إلى ليبيا، وبعد ذلك سيستغلها في ابتزاز أوروبا مثلما فعل في أزمة المهاجرين السوريين، وهنا تتضح مخاطر نوايا أردوغان على المنطقة ككل. وحتى داخل تركيا هناك أصوات معارضة لمخططات أردوغان في ليبيا، ونحن نتواصل مع المعارضة التركية ونعول عليها في إبطال هذا المشروع. وبالمناسبة علينا أن نبين أن حجج أردوغان للتدخل في ليبيا بذريعة حماية مصالح تركيا كاذبة وواهية، ونحن نؤكد أن مصالح الدولة التركية في ليبيا محفوظة وأن التهديدات التي يتحدث عنها الرئيس التركي لهذه المصالح لا حقيقة لها”.

وبين المستشار عقيلة أن أردوغان متدخل في ليبيا بشكل فعلي منذ مدة بالدعم العسكري والخبراء وإرسال الإرهابيين وإيواء قادة الجماعات الإرهابية الفارين من ليبيا في بلاده.

المستشار صالح وصف انتظار أردوغان لموافقة البرلمان التركي على طلب التفويض “مسرحية سياسية ليقول للعالم أنه رجل ديمقراطي”،معتبراً هذه الخطوة إهانة للسراج،متسائلاً ” كيف يعرض أردوغان اتفاقيتك معه على برلمانه للتصديق عليها، ولا تفعل أنت وتحترم قوانين بلادك ودستورها وتشريعاتها”؟

وتابع:”هذه الاتفاقية باطلة بكل المعايير من الناحية الدستورية، وطبقاً للتشريعات الدولية المقرة في اتفاقية فيينا عام 1969. التي تنص المادة 45 منها على حق أي طرف أن يبطل أي اتفاقية إذا تعارضت مع نص جوهري في قانونه الداخلي وتشريعاته المحلية. وهذه الاتفاقية تتعارض مع نص الإعلان الدستوري الليبي، وأيضاً مع نص الاتفاق السياسي في الصخيرات، وخاطبنا كل الجهات الدولية على رأسها الأمانة العامة للأمم المتحدة وأوضحنا عوارها القانوني والدستوري ومخالفتها للقوانين الدولية المعمول بها”.

وحول زيارته لقبرص واليونان لخلق موقف موحد لمواجهة هذه الاتفاقية، قال:”اتفقنا مع اليونان وقبرص على المعارضة القانونية لهذه الاتفاقية في المحافل الدولية وإيطاليا أيضاً انضمت لهما، ووعدتا بالاحتجاج عليها في الاتحاد الأوروبي وحثه على اتخاذ موقف منها كما عبرتا صراحة أنهما لن تتعاملا مستقبلاً إلا مع الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا، وستعملان على تعزيز التعاون معها في كافة المجالات وتسحبان بشكل رسمي اعترافهما بحكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج”.

واعتبر أن تصريحات أردوغان حول تدخل قوى عسكرية خارجية إلى جانب الجيش في معركة طرابلس على رأسها تلك المقدمة من روسيا ومصر هراءً وكلاماً غير صحيح،لافتاً إلى أن الجيش الليبي هو جيش وطني يستعين بخبراء لتطوير الجيش وتدريب أفراده مثل أي جيش أخر في العالم ولكن ليظهروا مقاتلاً أجنبياً واحداً شوهد يقاتل مع الجيش في طرابلس مثلما عرضنا صوراً لطيارين مرتزقة أجانب ومقاتلين من جنسيات أجنبية يقاتلون مع ميليشيات الوفاق ولم يتمكن هو ولا غيره من تقديم دليل مادي واحد على كلامه عن قتال قوى أجنبية مع الجيش لأنها افتراءات.

وحول اجتماع برلين وهل يعقد البرلمان الليبي أمالاً عليه لحلحلة الأزمة، قال صالح “اجتماع برلين هو اجتماع بين قوى دولية واقليمية معنية بالأزمة لإصدار توصيات أو مشروع يطرح حلاً للأزمة. نحن لن نشارك به وقد ناقشت الخطوات لعقده مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وقلت له إننا لن نقبل بإملاءات أجنبية لفرض حكومة أو وصاية علينا من جديد، ووعد بأن يحرص على ذلك. وطلبت منه أيضاً أن ينطلق الحل الجديد الذي سيطرح من منطلقات لا علاقة لها باتفاق الصخيرات، ووعد بطرح الأمر خلال الاجتماع وإذا حدث ما طلبنا سنرحب بالمخرجات، وإذا لم يحدث فلن نقبل بفرض طرح يختلف مع رؤيتنا للحل بشكل تام. وما نرفضه من الآن تكرار ما حدث باتفاق الصخيرات، بكل تفاصيله. مؤتمر برلين نعود ونكرر متعلق بتوحيد وجهات النظر في المجتمع الدولي حول الأزمة الليبية وغير ملزم بشيء لليبيا”.

وحول المبادئ التي أعلنها من القاهرة لإدارة الدولة بعد دخول الجيش لطرابلس،بيّن المستشار صالح:”نحن جاهزون لتحويلها إلى خارطة طريق بعد تحرير طرابلس. وستشكل مباشرة حكومة وحدة وطنية لإدارة شؤون البلاد تُراعى فيها الأقاليم الليبية الثلاثة المعروفة تاريخاً “برقة وطرابلس وفزان” وستشكل لجنة من النخب والمتخصصين لطرح مشروع دستور جديد لعرضه على الشعب لتصويت عليه بعدها ينتخب رئيس للدولة وبرلمان جديد مثلما هو معمول به في كل أنحاء العالم”.

وحول زيارته للولايات المتحدة الأميركية المرتقبة في يناير الحالي، قال رئيس البرلمان:”هذه الزيارة جاءت بدعوة من الإدارة الأميركية، وستسبقها زيارة إلى الاتحاد الأفريقي في النيجر، وسنركز خلال الزيارتين على العمل على إبطال اتفاقية السراج وأردوغان المجحفة والمستفزة، والتأكيد على أن لا حكومة شرعية ما لم تحصل على موافقة وتفويض السلطة التشريعية. وسنؤكد على احترام إرادة الليبيين والتشريعات النافذة في البلاد، كما سنبحث التعاون المشترك في مجالات الطاقة وإعادة الإعمار وتوضيح ما يجري في العاصمة من تغول الإرهاب وتحويلها إلى بؤرة للتطرف، والاستدلال على أن بين من يقاتل مع ميليشيات الوفاق في طرابلس إرهابيون شاركوا في عملية قتل السفير كريس ستيفينز في بنغازي عام 2012″.

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