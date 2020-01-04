شركة رأس لانوف للنفط تعلن إيقاف التعامل مع الشركات التركية

ليبيا – أعلنت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز إيقاف التعامل مع الشركات النفطية التركية المتعاقدة معها في مجال النفط والغاز وذلك عقب قرار البرلمان التركي إرسال قوات إلى ليبيا.

رئيس وأعضاء الشركة وفي بياناً لهم نشره المكتب الإعلامي للشركة قالوا:”في ظل ماتمر به البلاد من أحداث مفصلية وتاريخية تستوجب توحيد ورص الصفوف باسم كل الأوفياء والمخلصين لهذا الوطن من مستخدمي شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز نندد ونستنكر موافقة البرلمان التركي على طلب زعيمهم الخرف المجنون أردوغان بشأن غزو ليبيا وإستعمارها من جديد “.

وأضاف البيان:”بعد طلب التدخل العسكري الذي قدمه العملاء والخونة من حكومة اللاوفاق المنبطحة لتسجل بذلك أكبر خيانة على مر التاريخ والأزمان كما نعلن عن إيقاف التعامل مع كافة الشركات التركية المتعاقد معها إعتباراً من تاريخ كتابة نص هذا البيان”.

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