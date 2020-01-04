قبائل الكوارغلية بالزاوية: البرلمان التركي أعلن الحرب على الشعب الليبي

جدد المجلس الاجتماعي لقبائل الكوارغلية بالزاوية التأكيد على رفضه للتدخلات الأجنبية في ليبيا.

وأكد المجلس في بيان تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه أن موافقة “البرلمان التركي على إرسال قواته إلى ليبيا هو إعلان حرب ضد الشعب الليبي”.

وشدد المجلس على أن “الصراع الدائر في ليبيا هو صراع بين الخير والشر لاسترداد البلاد من الفوضى التي زرعتها الجماعات الخارجة عن القانون” مطالبا “كل الليبيين بنبذ الخلافات والاستعداد للدفاع عن ليبيا ضد هذا العدو الذي يحمل له كل الليبيين ذاكرة سوداء وماضي أليم” .

ودعا المجلس كل الجنود والضباط المتخلفين للالتحاق بالقوات المسلحة للدفاع عن البلاد محملا “كل المتواطئين والخونة المسؤولية لجلب المستعمر” داعية إياهم “لمراجعة أنفسهم لأن التاريخ لن يرحمهم”.