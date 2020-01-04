وأشار المصدر إلى تأكيد المجلس على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر 2015 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا.

وذكر المصدر بما تضمنه القرار من خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصلة على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية وبما يُساهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا والمنطقة.

وأوضح المصدر أنه تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة فقد أجرى أحمد أبو الغيط إتصالاً هاتفياً يوم 2 يناير الجاري مع الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تناول خلاله آخر تطورات الموقف في ليبيا كما جرى إطلاع غوتيريس على فحوى قرار مجلس الجامعة الأخير في هذا الخصوص ونقل له أبو الغيط قلق الدول الأعضاء من تداعيات تصعيد الموقف على النحو الجاري حاليا.