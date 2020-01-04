البرلمان يقرر إلغاء اتفاق السراج وأردوغان وإحالة من جلبوا الاستعمار للقضاء

صوت مجلس النواب بالإجماع في جلسة طارئة اليوم بمدينة بنغازي على إلغاء الاتفاقيتين الأمنية والبحرية المبرمتين بين حكومة السراج غير الشرعية والنظام التركي.

كما صوت المجلس بالإجماع على إحالة السراج ووزيري خارجيته وداخليته وكل من أسهم في جلب الاستعمار إلى ليبيا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى.

مجلس النواب صوت بالإجماع كذلك على إلغاء قرار المجلس بشأن المصادقة على الاتفاق السياسي غير الدستوري، ومطالبة مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية بسحب اعترافها بحكومة السراج.

هذا وجاءت جلسة مجلس النواب الطارئة بناء على دعوة من رئاسة المجلس، لمناقشة تداعيات إقرار البرلمان التركي غزو ليبيا.

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