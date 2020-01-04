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مجلس النواب يقر تخصيص ميزانية طوارئ للقوات المسلحة بقيمة 20 مليار على أن تخصم من ميزانية الدولة للعام 2020

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> مجلس النواب يقر تخصيص ميزانية طوارئ للقوات المسلحة بقيمة 20 مليار على أن تخصم من ميزانية الدولة للعام 2020<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية


ليبيا

مجلس النواب يقر تخصيص ميزانية طوارئ للقوات المسلحة بقيمة 20 مليار على أن تخصم من ميزانية الدولة للعام 2020

04 January, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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