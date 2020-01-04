<br /> مجلس النواب يقر تخصيص ميزانية طوارئ للقوات المسلحة بقيمة 20 مليار على أن تخصم من ميزانية الدولة للعام 2020<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

مجلس النواب يقر تخصيص ميزانية طوارئ للقوات المسلحة بقيمة 20 مليار على أن تخصم من ميزانية الدولة للعام 2020 04 January, 2020 رابط مختصر



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