اخبار ليبيا الان مجلس النواب يقر تخصيص ميزانية طوارئ للقوات المسلحة بقيمة 20 مليار على أن تخصم من ميزانية الدولة للعام 2020 تم النشر منذُ 17 ساعةاضف تعليقاًمصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> مجلس النواب يقر تخصيص ميزانية طوارئ للقوات المسلحة بقيمة 20 مليار على أن تخصم من ميزانية الدولة للعام 2020<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا مجلس النواب يقر تخصيص ميزانية طوارئ للقوات المسلحة بقيمة 20 مليار على أن تخصم من ميزانية الدولة للعام 2020 04 January, 2020 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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