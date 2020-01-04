عماري زايد: قرار البرلمان التركي بإرسال قوات عسكرية جاء تتويجاً لصمود قواتنا

ليبيا – زعم عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق محمد عماري زايد المقرب من مجالس الشورى الارهابية أن قرار البرلمان التركي جاء تتويجا لصمود قوات لما وصفه بـ”الجيش الليبي” (مسلحي الوفاق) وحكومة الوفاق التي تتصدى لما وصفه بـ”العدوان الاقليمي الدولي”.

عماري زايد أكد في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الخميس ترحيب الرئاسي بمصادقة البرلمان التركي اليوم والموافقة على مذكرة الحكومة التركية بالتعاون العسكري مع مسلحي الوفاق.

وادعى أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية والجهة الوحيدة المخولة في ليبيا لعقد التحالفات العسكرية اللازمة للدفاع عن الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

وأكد عماري أن طلب حكومة الوفاق للتعاون العسكري مع تركيا جاء لحماية المدنيين بعد تصعيد خطير من طرف ” حفتر ” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) وداعميه، حسب زعمه.

عضو المجلس الرئاسي قال إن هدف حكومة الوفاق هو دحر ما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) والقضاء على ما وصفه بـ” المشروع الانقلابي” والعودة بليبيا إلى المسار الدستوري الديمقراطي السلمي وفرض الأمن والاستقرار حسب زعمه.

يشار إلى أن البرلمان التركي قد وافق يوم الخميس على ارسال جنوده لغزو ليبيا بناء على طلب من فائز السراج وحكومته، ولاقت هذه الخطوة رفضاً كبيراً من أكبر قبائل ليبيا والتي دعت للجهاد لمواجهة الغزو التركي.

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