البرلمان يخصص 20 مليار للقوات المسلحة

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق أن المجلس صوت بالإجماع على تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة بتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.

وقال بليحق إن المجلس النواب قرر تخصيص ميزانية طوارئ للقوات المسلحة بقيمة 20 مليار على أن تخصم من ميزانية الدولة للعام 2020

وأوضح بليحق أن المجلس صوت بالإجماع على إلغاء الاتفاق السياسي ومطالبة المنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق الوطني وكذلك إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق والنظام التركي واعتبارها كأنها لم تكن.

وأوضح بليحق أن البرلمان صوت أيضا على إحالة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزيرا خارجيته وداخليته وكل من ساهم في جلب الأتراك للقضاء بتهمة الخيانة العظمى.