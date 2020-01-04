الخارجية المصرية تجري عدة إتصالات للحيلولة دون حدوث أي تدخل في ليبيا

ليبيا – في إطار التواصل المكثف لوزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظرائه والمسؤولين الدوليين حول الوضع في ليبيا أجرى أمس الجمعه اتصالات مع كلٍ من سكرتير عام الأمم المتحدة ومستشار الأمن القومي الألماني والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

التصالات شهدت وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للخارجية المصرية التأكيد على رفض التصعيد في ليبيا من قِبَل تركيا وضرورة تفعيل كل الآليات الممكنة للحيلولة دون حدوث أي تدخُل في ليبيا بما يخالف القانون الدولي.

وشددت المحادثات على أهمية العمل للحفاظ على فرص التوصُل إلى حل سياسي من خلال عملية برلين التي تم التأكيد على دعمها الكامل خلال تلك الاتصالات.

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