وزارة الخارجية: الشعب الليبي راهن على ادراك التونسيين للمؤامرة التي تحاك ضد ليبيا

ليبيا – في اطار توحيد الرؤى السياسية وايضاح حقيقة الأوضاع في ليبيا التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج بعضو مجلس النواب التونسي والمرشح للأنتخابات الرئاسية السابقة والمفكر السياسي والاستراتيجي احمد الصافي سعيد.

الحويج أوضح وفقاً للمكتبي الإعلامي التابع للوزاره حقيقة الأهداف للدعم اللامحدود من قبل الحكومة التركية للعصابات الاجرامية والارهابية الليبية والتي تهدف الي تقويض السلم الأمني والاجتماعي في الدول العربية كافة والمغاربية خاصة.

وبيّن أن الشعب الليبي راهن على ادراك الشعب التونسي للمؤامرة التي تحاك ضد ليبيا والذي تجسدت في البيانات والمظاهرات رافضة للتدخل التركي في الشؤون الليبية.

ومن جانبه عبر النائب التونسي عن استمرار الشعب التونسي في دعم الليبيين لكي يخلصوا وطنهم من الجماعات الإرهابية والمسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس والتي ستؤثر سلباً على الامن القومي التونسي ورفض التدخل التركي السافر باعتبار ان الشعب الليبي والتونسي يربطهم مصير مشترك واحد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية