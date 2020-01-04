مجلس الدولة الاستشاري يطالب بنقل مقر الجامعة العربية من مصر ويتهمها بالتحيز

ليبيا – استهجن مجلس الدولة الإستشاري الذي يرأسه خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين التصريح الصادر عن أمين عام جامعة الدول العربية الذي وضع من خلاله تفسيراً مغلوطاً لما جاء في نص القرار الصادر عن مجلس الجامعة والمتعلق برفض التدخلات الخارجية في ليبيا، إذ حصرها في التدخلات الخارجية غير العربية على حد زعمهم.

مجلس الدولة إعتبر في بيان له أن المخالفات المتكررة للأمانة العامة لنص وروح ميثاق الجامعة العربية، وخروجها عن المهام المناطة بها ومحاولتها تسيير الأمانة حسب توجهات دولة المقر مصر وعدم احترامها لسيادة الدول الأعضاء، يؤكد أن الأمانة أمست إدارة من الإدارات بوزارة الخارجية المصرية وباتت مقيدة بتوجهاتها ورهينة لسياساتها.

وأشار إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية لم تقم بأي مبادرة في اتجاه وقف ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقد القوات المسلحة إلى العاصمة) إحدى عواصم الدول الأعضاء رغم مرور 9 أشهر عليه ولم تلعب أي دور إيجابي في سبيل التوصل إلى تسوية للأزمة الليبية متجاهلة بذلك كافة قرارات مجلس الجامعة حول ليبيا حسب زعمهم.

كما نص البيان :” كما أنه لا يخفى على الجميع أن دولة مصر التي تحتضن مقر الأمانة العامة للجامعة تعتبر من أكبر الداعمين لمن وصفوه بـ”مجرم الحرب حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) الذي تمرد على السلطة الشرعية وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي، الذي أكدت الجامعة العربية على أنه أساس لأي حل سياسي للأزمة الليبية”.

وزعم المجلس أن هذا التحيز الواضح للأمانة العامة وفقدانها للحيادية وارتهان قراراتها لمصر بالمخالفة لميثاق الجامعة وسيادة أعضائها حسب زعمه يجعل من مصر دولة غير مؤهلة لاحتضان مقرها إذ أن استمرار تواجده في مصر سيجعلها عاجزة عن أداء مهامها ولعب أي دور إيجابي تجاه الدول الأعضاء.

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