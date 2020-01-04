حركة نداء تونس تدعو لاجتماع عاجل لدول الجوار الليبي والاتحاد الأوروبي لبحث تداعيات الأزمة الليبية

ليبيا – قال النائب السابق بالبرلمان والقيادي بحركة نداء تونس منجي الحرباوي إن أي تدخل عسكري في أي دولة مرفوض وذلك ينطبق على كافة التدخلات السلبية في الأزمة الليبية بما فيها التدخل التركي الأخير.

الحرباوي أشار في تصريح لـ”سبوتنيك” إلى أن أي تدخل يمس السيادة الليبية يجب رفضه خاصة أن عواقب هذا التدخل ستؤثر بشكل كبير على المنطقة بشكل كامل.

ودعا إلى اجتماع عاجل وسريع لدول الجوار الليبي والاتحاد الأوروبي لبحث تداعيات الأزمة واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمن المنطقة من التداعيات التي قد تتبع الخطوة خاصة في ظل احتمالية انتقال جماعات إرهابية إلى ليبيا ومنطقة الساحل والصحراء.

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