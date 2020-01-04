أهالي الكفرة يعلنون استعدادهم للدفاع عن الوطن

أعلن أهالي الكفرة استعدادهم للدفاع عن أرض الوطن، داعين كل الليبيين للوقوف صفا واحدا ودعم القوات المسلحة، ومؤكدين دعمهم للمؤسسات الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه والقوات المسلحة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
عمداء بلديات طرابلس يطالبون المجلس الرئاسي بحماية العاصمة
تم النشر منذُ 4 دقائق
عدل الوفاق: استهداف الكلية العسكرية بطرابلس “جريمة حرب”
تم النشر منذُ ساعتين
مراقبة التعليم بطرابلس المركز تعلن تعليق الدراسة 3 أيام
تم النشر منذُ ساعتين
البعثة الأممية تدين استهداف الكلية العسكرية وتتوعد الجناة
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك