أهالي الكفرة يعلنون استعدادهم للدفاع عن الوطن

أعلن أهالي الكفرة استعدادهم للدفاع عن أرض الوطن، داعين كل الليبيين للوقوف صفا واحدا ودعم القوات المسلحة، ومؤكدين دعمهم للمؤسسات الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه والقوات المسلحة.

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