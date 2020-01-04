اخبار ليبيا الان

أهالي الكفرة يعلنون استعدادهم للدفاع عن الوطن

تم النشر منذُ 16 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن أهالي الكفرة استعدادهم للدفاع عن أرض الوطن، داعين كل الليبيين للوقوف صفا واحدا ودعم القوات المسلحة، ومؤكدين دعمهم للمؤسسات الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه والقوات المسلحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك