تركيا: إرسال قوات عسكرية لليبيا لا يعد تدخلا

رفض المبعوث التركي إلى طرابلس أمر الله إيشلر، وصف إرسال بلاده قوات إلى ليبيا بأنه “تدخل”؛ مشيرا إلى أن الحكومة الشرعية في هذا البلد هي من طلبت ذلك.

وبحسب سبوتنيك قال إيشلر في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، “البعض يرى خطوة إرسالنا قوات إلى ليبيا تدخلا، غير أننا نقول أن ذلك غير صحيح؛ لأن التدخل يعني الدخول إلى بلد دون أخذ إذن”.

وأكد إيشلر أن تركيا تدعم جهود الأمم المتحدة في حل الأزمة الليبية، مشددا على أنه “حكومة الوفاق هي الطرف الشرعي الوحيد في ليبيا، وفق ما نص عليه اتفاق الصخيرات السياسي وتركيا على تواصل مع هذه الحكومة”.

ورأى إيشلر أن هجوم قوات الجيش بقيادة خليفة حفتر على طرابلس “يعني أنه اختار الحل العسكري”، لافتا إلى أن “بعض الدول التي تزعم أنها ملتزمة بالديمقراطية أبدت موقفا منافقا في هذا الإطار”، وأشار إلى أن تركيا هي “البلد الوحيد الذي استجاب لدعوة وجهتها حكومة الوفاق لـ5 دول دعتها لمواجهة الإرهاب وصد العدوان عنها”.

وأكد أن تركيا سترسل قوات عسكرية إلى ليبيا “من أجل دعم جهود إرساء الاستقرار والهدوء” في هذا البلد العربي، مشددا على أن تركيا “لبت نداء حكومة شرعية”.

وأوضح المبعوث التركي أن بلاده “تقف إلى جانب الحل السياسي في ليبيا وترفض الحل العسكري والنظام الدكتاتوري”، وتابع: “من يفكر مثل حفتر لن يكون له مستقبل في ليبيا”، مشددا على أن “حفتر ارتكب جريمة حرب”، على حد تعبيره.