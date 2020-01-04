تركيا وروسيا تبحثان الوضع في ليبيا

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بحث مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، عددا من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وبحسب وكالة سبوتنيك فإن الجانبين بحثا عبر الهاتف “الوضع في سوريا وليبيا والعراق. كما تم استعراض آخر التطورات في المنطقة”.

وفي سياق منفصل بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عددا من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وأعلنت الرئاسة التركية، أن الجانبين بحثا “التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية، خاصة في ليبيا وسوريا”.