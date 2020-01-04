

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

04 January, 2020

أكد رئيس الكونغو برازافيل ورئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا “دنيس ساسو نجيسو” حرص اللجنة على الاضطلاع بالدور الرئيسي في منع التصعيد الحالي في ليبيا باعتبارها دولة أفريقية.

وبينت وزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن ذلك جاء خلال لقاء جمع المسؤول الإفريقي بنائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية المصري حمدي سند لوزا.

وأعرب “نجيسو” عن تقديره للدور الذي يقوم به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تعزيز السلم والأمن على الساحة الأفريقية، وخاصةً خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي، كما أكد حرص لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا على الاضطلاع بالدور الرئيسي في منع التصعيد الحالي في ليبيا باعتبارها دولة أفريقية، وأن القارة الأفريقية هي أول من ستعاني من تداعيات الأزمة