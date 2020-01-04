البرلمان الليبي يتخذ قرارات ضد تركيا ويخصص ميزانية طوارئ للجيش

أخبار ليبيا 24 – سياسة

عقد مجلس النواب الليبي اليوم السبت، جلسته الطارئة لمناقشة تداعيات التدخل التركي في الشؤون الليبية ومصادقة البرلمان التركي على أرسال قوات إلى ليبيا.

وصوت المجلس بالإجماع على إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا، كما صوت النواب على إحالة رئيس المجلس الرئاسي ووزيرا الخارجية والداخلية بحكومة الوفاق إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى.

وقرر أعضاء مجلس النواب بالإجماع إلغاء الاتفاق السياسي الليبي غير الدستوري الموقع في الصخيرات، وطالبوا المنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق الوطني.

واتفق الأعضاء بالإجماع على قطع العلاقات الليبية مع تركيا، بحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق التي نشرت على الموقع الرسمي للمجلس.

وقال بليحق، إن المجلس قرر تخصيص ميزانية طوارئ للقيادة العامة للقوات المسلحة بقيمة 20 مليار دينار، على أن تخصم من ميزانية الدولة للعام 2020، وأحال المجلس إلى لجنته التشريعية قرارا بتفويض القيادة العامة للقوات المسلحة بتعطيل كافة المنافذ البحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة الميليشيات.

وعقدت الجلسة بمدينة بنغازي المقر الدستوري لمجلس النواب، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة وحضور عدد من النواب.

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