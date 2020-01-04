

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

04 January, 2020

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،عن قلقها العميق إزاء أمن اللاجئين وسلامة طالبي اللجوء المقيمين في مرفق “التجمع والمغادرة” في مدينتي طرابلس و الزاوية عقب الأنباء التي أفادت بسقوط ثلاث قذائف هاون في وسط مدينة طرابلس بالقرب من مركز إيواء المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء بطريق السكة في وقت مبكر من يوم الجمعة الماضي 3_ يناير الجاري ، دون وقوع إصابات.

و حثت اللحنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،المفوضية السامية لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة على تحمل مسؤولياتهم إتجاه هولاء المهاجرين ،وطالبي اللجوء في ليبيا فكما كان لهم دور في نقلهم من قصر بن غشير للزاوية الآن عليهم دور في إخراج وحماية جميع اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين بمراكز الإيواء القريبة من مناطق النزاع والتوثر والعمل على نقلهم على مراكز أكثر أمان وحماية لهم .

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، دول الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه المهاجرين واللاجئين المستضعفين بالتوقف عن إعادتهم إلى الأراضي الليبية، كما طالبت بسرعة إجلاء اللاجئين والمهاجرين المتواجدين في مراكز الاحتجاز في مناطق النزاع أو بالقرب من المناطق المتأثرة بالنزاع في طرابلس إلى أماكن آمنة.

و دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، جميع أطراف النزاع على حماية المدنيين والمنشآت والأهداف المدنية بما فيها مراكز الاحتجاز والايواء في مناطق النزاع والتوثر ،كما دعت ، إلى وقف فوري لجميع الانتهاكات الصارخة والاعتداءات المتكررة ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية والأهداف والمنشآت المدنية ، والمرافق والمراكز الصحية وفرق الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر .

و جدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، تذكيرها لجميع أطراف النزاع بمسؤوليتهم عن حماية المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية وتسهيل الوصول إلى الإمدادات الإنسانية، من خلال تجنب استهداف المدنيين والأحياء والمناطق السكنية والأهداف والمنشآت والمرافق المدنية والطبية والصحية وفرق الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر، وجميع انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني، وضرورة التقيد بالتزاماتهم بموجب القوانين الدولية النافذة.