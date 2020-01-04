الجروشي لـ«بوابة الوسط»: 49 نائبًا حضروا جلسة مجلس النواب.. ونستأنف أعمالنا غدًا

قال عضو مجلس النواب الليبي طارق الجروشي، إن المجلس قرر تعليق جلسته التي عقدها اليوم السبت، في بنغازي، إلى يوم غد الأحد، لمناقشة أهم المستجدات على الساحة الليبية.

وأضاف الجروشي في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «الجلسة قانونية كونها جلسة مستأنفة عن أخرى سابقة، وحضرها اليوم 49 نائبًا، وترأسها النائب الثاني لرئيس المجلس حميد حومة».

وذكر عضو مجلس النواب أن الجلسة شهدت الموافقة على تغيير اسم الحكومة الليبية الموقتة، إلى «الحكومة الليبية».

وأوضح أن «نوابًا كثيرين لم يتمكنوا من حضور الجلسة كونها عقدت بشكل طارئ، ونظرًا لضيق الوقت، بالإضافة إلى عدم توافر وسائل انتقال جوي لنواب الجنوب وبعض مدن الغرب».

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