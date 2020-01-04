أهالي درنة يطالبون الجامعة العربية باتخاذ موقف شجاع ضد الغزو التركي

استنكر أهالي مدينة درنة موقف الجامعة العربية الذي لا يعبر عن مصلحة الشعوب العربية، مانحين إياها فرصة لاتخاذ موقف جريء وشجاع يعزي الشعوب العربية كافة ضد الغزو التركي.
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قناة ليبيا
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
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