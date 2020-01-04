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أهالي درنة يطالبون الجامعة العربية باتخاذ موقف شجاع ضد الغزو التركي

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

استنكر أهالي مدينة درنة موقف الجامعة العربية الذي لا يعبر عن مصلحة الشعوب العربية، مانحين إياها فرصة لاتخاذ موقف جريء وشجاع يعزي الشعوب العربية كافة ضد الغزو التركي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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