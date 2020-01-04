عاجل :سلاح الجو الليبي يستهدف مقر كتيبة النواصي شمالي العاصمة طرابلس
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نشيد االاخـــــــــــــــــــــــوان
احنـــــــا الاخوانجيــــــــــه … حلوين واطيازززنا طريـــــــــه
نقبـــــض من تركيـــــــــــا … ونعيش عيشــــــه هنيــــــــــــه
تركيــــــــــا دى اهى بيتنــــا ..نتنــــــاكك فيهــــــــا براحتنــــا
وقطـــــــــر دى حبيبتنـــــا… نقبــــض من خزنتهــــــــــــــــا
احنـــــــــا الاخوانجيــــــه … حلوين واطيازززنا طريـــــــــه
نـاكونـــــــا المصرييــــــن … بــــــدل المـــــــــره عشريـــن
فى اطياززنا مش قادريـــــن .. وهربنــــــــا مفشوخيـــــــــــن
مــن يــومهـــا مخروميـــــن.. مــــن نيككهــــــم تعبانييـــــــن
احنـــــــــا الاخوانجيــــــه … حلوين واطيازززنا طريـــــــــه
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