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عاجل :سلاح الجو الليبي يستهدف مقر كتيبة النواصي شمالي العاصمة طرابلس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عاجل :سلاح الجو الليبي يستهدف مقر كتيبة النواصي شمالي العاصمة طرابلس

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • نشيد االاخـــــــــــــــــــــــوان
    احنـــــــا الاخوانجيــــــــــه … حلوين واطيازززنا طريـــــــــه
    نقبـــــض من تركيـــــــــــا … ونعيش عيشــــــه هنيــــــــــــه
    تركيــــــــــا دى اهى بيتنــــا ..نتنــــــاكك فيهــــــــا براحتنــــا
    وقطـــــــــر دى حبيبتنـــــا… نقبــــض من خزنتهــــــــــــــــا
    احنـــــــــا الاخوانجيــــــه … حلوين واطيازززنا طريـــــــــه
    نـاكونـــــــا المصرييــــــن … بــــــدل المـــــــــره عشريـــن
    فى اطياززنا مش قادريـــــن .. وهربنــــــــا مفشوخيـــــــــــن
    مــن يــومهـــا مخروميـــــن.. مــــن نيككهــــــم تعبانييـــــــن
    احنـــــــــا الاخوانجيــــــه … حلوين واطيازززنا طريـــــــــه

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