مسابقة لتشجيع رائدات الأعمال في وادي عتبة

في إطار المجهودات التي ترمي للرفع من مكانة المرأة وتشجيعها على الدخول في معترك الحياة المهنية نظمت مؤسسة “البر والتقوى” في بلدة السبيطات مسابقة لأفضل 5 مشاريع صغرى بمشاركة 50 من سيدات ريادة الأعمال في منطقة وادي عتبة والمناطق المجاورة.

واختُتِمت فعاليات المسابقة بتقديم أفضل المشاريع التي وقع عليها الاختيار لتبنيها وتطويرها من جهات تابعة للاتحاد الأوروبي في تونس.

وكانت المشاركات عبارة عن نماذج من مشاريع النساء في مختلف المجالات كالخياطة والصناعة والمأكولات العصرية، وتخللت الفعاليات ورش عمل استمرت 3 أيام متواصلة حول مفهوم ريادة الأعمال.

يُشار إلى أن المسابقة خصصت أساسا للرفع من كفاءة المرأة وزيادة خبراتها إلى جانب تشجيعها على إقامة مشاريع في مختلف المجالات وتعزيز قدرتها على الخلق والإبداع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية