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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

04 January, 2020

أعلنت عملية بركان الغضب أن قصفا صاروخي استهدف ليل أمس مستشفى السكر والغدد الصماء بصلاح الدين بالعاصمة طرابلس.

ونشرت عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” صورا قالت إنها تظهر جانبا من الدمار الناتج عن استهداف مستشفى السكر والغدد الصماء للمرة الثانية بعد استهدافه في مايو الماضي متهمة قوات الجيش بالهجوم.

وأعلنت عملية بركان الغضب اليوم السبت استهداف البوابة الـ 17 المدخل الشرقي لمدينة سرت كما أكدت استهداف منطقة شرفة الملاحة ببلدية سوق الجمعة ما أدى إلى تضرر أكثر من 12 منزلًا ومدرسة شرفة الملاحة للبنات، ومقتل مواطن وتسجيل عدد من الإصابات بينهم أطفال، وتعليق الدراسة بعدد من المدارس.