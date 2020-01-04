جهاز الإسعاف: 5 قتلى و3 مصابين جراء «رماية عشوائية» في طريق السدرة بطرابلس

أعلن الناطق باسم جهاز الاسعاف والطوارئ أسامة علي، عن سقوط خمسة قتلى وثلاثة مصابين في «رماية عشوائية» على عائلات حاولت الفرار من منطقة طريق السدرة بصلاح الدين بطرابلس، مما «تسبب في وفاة عدد غير معلوم منهم».

وأوضح علي، في اتصال خاص إلى «بوابة الوسط»، أن مجموعة من الهلال الأحمر وجهاز الإسعاف والطوارئ، استطاعت الدخول إلى المنطقة وإخراج ثلاث مصابين وخمسة قتلى، إلا أن «العدد الكلي (للضحايا) غير معلوم بعد».

وتابع أن هناك عددا من العائلات مازالوا عالقين في هذه المنطقة، ويحاول الجهاز الوصول إليهم لمساعدتهم على الخروج؛ إلا أن الأوضاع في المنطقة غير آمنة، مطالبا بفتح «ممرات آمنة» للمواطنين وفرق الإسعاف بالمنطقة، ولم يوضح الناطق مصدر الرماية العشوائية وأسبابها، فيما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» تأكيد هذه المعلومات من مصدر مستقل.

«الإسعاف» يدين تعرض مستشفى ابن النفيس بطرابلس لقذائف عشوائية فجر السبت

ودان جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، في وقت سابق اليوم، تعرض مستشفى ابن النفيس لعلاج السكري والغدد الصماء بطرابلس، إلى قذائف عشوائية، فجر السبت.

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي أسامة علي في تصريح لـ«بوابة الوسط» إن غرفة العناية بالفائقة بالمستشفى تعرضت للتدمير.

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