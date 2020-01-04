

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

04 January, 2020

أكد رئيس مجلس حكماء وأعيان ترهونة الشيخ صالح الفاندي أن جميع القبائل الليبية على قلب رجل واحد لمواجهة التدخلات الخارجية في البلاد.

وقال الفاندي في كلمته خلال اجتماع قبائل برقة في مدينة بنغازي اليوم السبت أن كل القبائل الليبية متحدة على موقف واحد وهو رفض الاستعمار مشددا على أن الوطن فوق كل شيء وليست الكراسي ولا السلطة ولا المصالح فجميع الليبيين متحدين لمواجهة العدو.

وشدد الفاندي على أن الوطن فوق الجميع داعيا لنسيان تصنيفات “فبراير وسبتمبر” لمواجهة الاستعمار مطالبا قيادة الجيش بفتح مراكز التدريب على السلاح لمواجهة التدخل الخارجي موضحا أن الجميع سيلتحق بهذه المراكز رجالا ونساء للدفاع عن ليبيا.

ودعا الفاندي قبائل الشرق والغرب والجنوب لتكوين جسم قوي يمثل الليبيين مؤكدا أن كل المسميات المتعلقة بالشرق والغرب والجنوب ذابت فليبيا واحدة لمواجهة الخطر الخارجي ويستحيل تقسيمها.