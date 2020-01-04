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حافظ الغويل: ثورة فبراير هي سبب خراب ليبيا وحفتر مصيبة على ليبيا

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

رأى الباحث الليبي الأمريكي والمقيم في الولايات المتحدة، حافظ الغويل، اليوم السبت، أن ثورة السابع عشر من فبراير هي السبب وراء خراب ليبيا. وقال الغويل، على تويتر، “أنا مازلت أقول إن فبراير كانت ومازالت خراب ليبيا”.

كما هاجم الغويل، في نفس التغريدة، القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، معتبرًا أنه مصيبة على ليبيا، ويريد أن يحكمها بـ “الحديد والنار”.

وقال الغويل، “أقول أيضا إن حفتر مصيبة على ليبيا ومجرم يريد أن يحكم بالحديد والنار”. واعتبر الغويل، أن رأيه هذا هو دفاع عن طرابلس والمناطق الحرة في غرب ليبيا ضد ما وصفه بـ” العدوان الجهوي الغاشم”.

وقال الغويل، “أنا أدافع على طرابلس والمناطق الحرة في غرب ليبيا ضد عدوان جهوي غاشم، وبتأييد دول وقوات من المرتزقة، مش دفاعا على فبراير ولا حكومة الوفاق”.

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اخبار ليبيا 24

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  • روس فبراير ـ وكلاب اللجان الثورية اليهود النزورين ـ جالسين فكبريهات مصر هما ومفرخهم وقذاف الدم يبخ فالعائدات تحديات هو وطويل العمر ـ وطبعا خليك من القماطي والحمروشي ـ وبنات القحص الي يدفع يرص ـ والدكاترة الوهميين والحالات االمستعصية متاع الطلبة .

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